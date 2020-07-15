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Правительство приняло электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет

Правительство приняло электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет

Кабинет Министров принял изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.

Такое решение принято на заседании правительства 22 июля.

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  • Теперь не надо будет идти в ЦПАУ обоим родителям (для ситуаций с их разным местом регистрации);
  • Не будет необходимости оформления нотариальных разрешений, в случае невозможности одновременного визита двух родителей в ЦПАУ (для ситуаций с их разным местом регистрации).

Справка Finance.ua:

  • В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.
  • Получить справку ID-14: во всех отделах ГМС Украины; сети центров “Паспортный сервис”; некоторых ЦПАУ, предоставляющих паспортные услуги.

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По материалам Finance.UA
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