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В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа

В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа

Нардеп от “За будущее” Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении “зеленого” тарифа.

Об этом говорится на сайте Рады.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

Согласно статье Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись Президенту.

Справка Finance.ua:

  • 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и пересмотреть “зеленый” тариф.
По материалам Економічна Правда
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