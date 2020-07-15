В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа

Нардеп от “За будущее” Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении “зеленого” тарифа.

Об этом говорится на сайте Рады.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

Согласно статье Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись Президенту.

Справка Finance.ua: