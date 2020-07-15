0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 381 0

Система BankID НБУ с июля заработала в обновленном режиме

Система BankID НБУ с июля заработала в обновленном режиме

С июля 2020 года заработала коммерческая модель системы BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“В июле 2020 года начался новый этап развития BankID НБУ – национальной системы электронной дистанционной идентификации. Заработала коммерческая модель этой системы, что открывает новые возможности для ее участников. Мы стремимся предоставить рынку инструмент, который уравновесит интересы банковского и небанковского секторов и одновременно станет удобным в использовании. Банки, которые имеют наработанную клиентскую базу и потратили собственные ресурсы на идентификацию и верификацию клиентов, смогут получать вознаграждение за передачу данных своих клиентов, желающих получать дистанционные услуги в других учреждениях”, – отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Алексей Шабан.

В настоящее время для коммерческих абонентов заработал единый тариф – 20 гривен. Сервис административных и государственных услуг не тарифицируется.

В Нацбанке объясняют, что участник системы, который, например, на собственном веб-сайте предлагает услуги, требующие подтверждения личных данных пользователя, оплатит эту стоимость банку, который передаст ему необходимые данные через Систему BankID НБУ. Важно, что передача данных производится исключительно по инициативе и согласию клиента.

Кроме финансовой мотивации, у банков также есть и другие причины подключиться к Системе BankID НБУ. С одной стороны, повышается лояльность клиента к банку, который предлагает новый и нужный сервис, с другой – это способствует большему проникновению банковских услуг среди населения. Сейчас очень активный интерес к системе BankID НБУ проявляют небанковские финансовые учреждения.

Отмечается, что вскоре через Систему BankID НБУ станет доступно и дистанционное открытие банковских счетов – очень ожидаемая услуга на банковском рынке.

Как сообщал Укринформ, согласно данным НБУ, за январь-май 2020 года в Системе BankID НБУ проведено почти 1,5 млн успешных электронных идентификаций, а за весь 2019 год – 300 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк начал реализацию проекта BankID НБУ в 2015 году.
  • Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками. На данный момент система насчитывает 42 участника: 18 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, Банк Альянс, Банк Форвард, Банк “Пивденный”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – Банк, Банк Восток, Идея банк, Аккордбанк, Асвио Банк и Конкорд Банк) и 24 небанковских учреждения (порталы услуг).
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.