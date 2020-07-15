Система BankID НБУ с июля заработала в обновленном режиме

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С июля 2020 года заработала коммерческая модель системы BankID НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“В июле 2020 года начался новый этап развития BankID НБУ – национальной системы электронной дистанционной идентификации. Заработала коммерческая модель этой системы, что открывает новые возможности для ее участников. Мы стремимся предоставить рынку инструмент, который уравновесит интересы банковского и небанковского секторов и одновременно станет удобным в использовании. Банки, которые имеют наработанную клиентскую базу и потратили собственные ресурсы на идентификацию и верификацию клиентов, смогут получать вознаграждение за передачу данных своих клиентов, желающих получать дистанционные услуги в других учреждениях”, – отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Алексей Шабан.
В настоящее время для коммерческих абонентов заработал единый тариф – 20 гривен. Сервис административных и государственных услуг не тарифицируется.
В Нацбанке объясняют, что участник системы, который, например, на собственном веб-сайте предлагает услуги, требующие подтверждения личных данных пользователя, оплатит эту стоимость банку, который передаст ему необходимые данные через Систему BankID НБУ. Важно, что передача данных производится исключительно по инициативе и согласию клиента.
Кроме финансовой мотивации, у банков также есть и другие причины подключиться к Системе BankID НБУ. С одной стороны, повышается лояльность клиента к банку, который предлагает новый и нужный сервис, с другой – это способствует большему проникновению банковских услуг среди населения. Сейчас очень активный интерес к системе BankID НБУ проявляют небанковские финансовые учреждения.
Отмечается, что вскоре через Систему BankID НБУ станет доступно и дистанционное открытие банковских счетов – очень ожидаемая услуга на банковском рынке.
Как сообщал Укринформ, согласно данным НБУ, за январь-май 2020 года в Системе BankID НБУ проведено почти 1,5 млн успешных электронных идентификаций, а за весь 2019 год – 300 тысяч.
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