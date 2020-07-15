Киевские транспортники просят городскую власть компенсировать потери на карантине

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Профсоюзы “Киевского метрополитена” и “Киевпастранса” просят депутатов Киеврады компенсировать потери предприятий во время карантина, чтобы избежать задолженностей по выплате зарплат, а также долгов за потребленную электроэнергию
Соответствующие заявления размещены на страницах предприятий в Facebook.
Сотрудники “Киевского метрополитена” отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта до 25 мая потери доходов предприятия составили почти 621 млн грн. В “Киевпастрансе” отмечают, что сейчас предприятие не может выйти на уровень доходов, который был к пандемии.
Также в “Киевпастранс” напоминают, что с 23 марта обеспечивали перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева.
В “Киевском метрополитене” отмечают, что 68,5% восьмитысячного коллектива выполняют работу во вредных и особо вредных условиях.
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