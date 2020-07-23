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У Украины нет другого выхода, кроме как существенно обвалить курс гривны - британский экономист

У Украины нет другого выхода, кроме как существенно обвалить курс гривны - британский экономист

Известный во всем мире экономист из Великобритании Тимоти Эш считает, что у Украины нет другого выхода, кроме как существенно обвалить курс гривны. В ближайшее время курс доллара США составит не менее 30 гривен.

За ослабление гривны, как известно, недавно выступил глава государства Владимир Зеленский, который заявил, что доллар должен стоить 30 гривен, и это, по его мнению, будет выгодно всем. Такая же точка зрения у нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

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«Вовсе не валютная политика лежит в основе проблем украинской экономики. Вопрос остается спорным, какой курс будет более удачным – 27 или 30, но стоит быть готовыми к стремительному падению гривны», – сказал Тимоти Эш.

Напомним, как свидетельствуют данные рейтинга издания The Economist, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.

По материалам Today.ua
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