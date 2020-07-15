НАПК нашло признаки коррупции в законе о регуляции стоимости интернета

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло признаки коррупции в законопроекте о регуляции стоимости интернета и мобильной связи. Так, НАПК завершило антикоррупционную экспертизу проекта “Об электронных коммуникациях”.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Документ предусматривает внедрение интернета как универсальной услуги на всей территории страны, а также отсутствие “пакетности” в предоставлении услуг мобильной и интернет-связи для пользователей. Также будет он более четко регулировать работу компаний, предоставляющих услуги доступа к интернету.

Эксперты Нацагентства определили такие коррупционные факторы в положениях закона:

создание регуляторного органа с неопределенным статусом и возложение на него контролирующих функций грозит неоправданным расширением госрегулирования;

полномочия регулятора дублируют полномочия Антимонопольного комитета, что создает риск “коррупционной” конкуренции за полномочия;

в проекте используются оценочные понятия, которые могут произвольно толковаться государственными институтами с коррупционной целью.

Кроме того, этот документ предусматривает только внеплановые проверки предприятий, чем нарушаются требования ЗУ «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”. В то же время расширяются основания для проведения проверок.

В законе требуют от предприятий предоставить “достаточно информации” о выполнении требований законодательства, однако документ не определяет, какая именно информация должна быть передана. Это создает коррупционные риски при проведении мероприятий государственного надзора (контроля).

Кроме того, законопроект обязывает застройщиков оборудовать новые жилые дома и другие здания сетями и устройствами для предоставления электронных коммуникационных услуг. При этом применение санкций за невыполнение этой обязанности не прописано, что создает коррупционные риски при принятии готовых объектов строительства.

Заключение и рекомендации экспертизы НАПК предоставит комитету Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и комитету по вопросам антикоррупционной политики для обработки перед вторым чтением законопроекта.

Этот документ парламент уже принял за основу.



Инфографика: НАПК