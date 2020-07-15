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Япония предлагает субсидии своим компаниям, чтобы вернуть их из Китая

Япония предлагает субсидии своим компаниям, чтобы вернуть их из Китая

Правительство Японии начнет субсидировать некоторые компании для инвестирования в заводы в Японии и Юго-Восточной Азии, чтобы снизить зависимость от производства в Китае.

Как сообщает Bloomberg, всего 57 компаний, в число которых вошли производитель масок Iris Ohyama и Sharp Corp, получат от правительства 57,4 млрд иен ($536 млн) для перевода производства из Китая обратно в Японию. Еще 30 компаний получат деньги для инвестиций в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Мьянма, Таиланд.

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Издание напоминает, что еще в марте премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония должна вернуть производство на родину или диверсифицировать его с заводами в других азиатских странах, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая.

По мере ухудшения отношений между США и Китаем и усиления торговой войны усиливаются дискуссии о том, как компании и страны могут диверсифицировать цепочки поставок, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. До сих пор ни одна другая страна не принимала конкретной политики для поощрения таких изменений, пишет Bloomberg.

В нормальных условиях Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, и японские компании вкладывают туда большие инвестиции. Однако вспышка пандемии разорвала эти экономические связи и навредила имиджу Китая в Японии.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ годами пыталось улучшить отношения с Китаем после антияпонских восстаний 2012 года, но распространение коронавируса и продолжающиеся территориальные споры относительно островов и газовых месторождений в Восточно-Китайском море стали препятствовать этим усилиям.

По материалам Mind
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