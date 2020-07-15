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В Минэкономики хотят пересмотреть объемы торговли с Россией и Беларусью

В Минэкономики хотят пересмотреть объемы торговли с Россией и Беларусью

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины немало обеспокоено огромным отрицательным торговым балансом с Россией, Беларусью и с Казахстаном. Из общего дефицита на 10 млрд долларов примерно 6 млрд – с этими тремя странами.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

“Это огромная сумма. Рынки для нас закрыли, а мы дальше продолжаем очень многое покупать из этих стран. Мы не сможем в долгосрочном плане так выжить”, – сказал он.

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Как отметил Петрашко, Украина торгует с миром, получает деньги “и просто вот так вот покупает продукцию у блока страны-агрессора”.

В Министерстве знают, как работают цепочки поставок в Украину.

“То, что россиянам запрещено экспортировать в Украину, они поставляют в Беларусь, ставят там штамп, и это уже идет в Украину как белорусский товар”, – сказал он.

Министр сообщил, что сейчас в Минэкономики работают над тем, как отслеживать и отсекать подобные партии товара из России.

По материалам РБК-Украина
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