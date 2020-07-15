Укрпочта разрабатывает новый продукт. С 1 января 2021 года перезагружает «Укрпочта SmartВox». Клиентам будет предложен новый продукт, который сейчас разрабатывается в компании на основе этой услуги.

«Планируем для клиентов более удобный формат услуги. В частности, с введением ERP, предоставим возможность оплаты этой услуги как отправителем, так и получателем. Еще снять ограничения по сумме оценочной стоимости, возможность курьерской доставки и более надежные коробки. После тестирования услугу презентуем клиентам», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

До 31 декабря текущего года услуга «Укрпочта SmartВox» работает при наличии коробок. В отделениях, где они отсутствуют, можно будет использовать обычное упаковки Укрпочты и отправлять посылки по тарифу услуги «Укрпочта Экспресс», у которой оптимальное соотношение цены и качества и соразмерны сроки доставки.

Что это дает. Возможность оплатить, упаковать и оформить отправление, не выходя из дома или офиса, и оставить без очереди в почтовом отделении оформленную коробку с вложением.

Услугу «SmartBox» Укрпочта ввела в июне 2017 года.

Справка Finance.ua:

Укрпочта в партнерстве со SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии, чтобы пользователи имели возможность купить товары в таких магазинах как Next, Ebay, Asos и другие.