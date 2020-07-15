Ryanair планирует закрыть базы в Германии после отказа пилотов от сокращения зарплат

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Крупнейший в мире лоукост Ryanair закроет свою базу в аэропорту Франкфурт-Хан и, вероятно, в аэропортах Берлин-Тегель и Дюссельдорф.
Об этом сообщает Reuters.
Закрытие запланировано в конце лета после того, как немецкие пилоты отклонили предложенные сокращения зарплаты.
Ryanair сообщила, что предложила сокращение зарплат из-за последствий пандемии коронавируса, точное количество сокращенных рабочих мест не называется.
Также отмечается, что против предложенной экономии проголосовало большинство немецких пилотов.
“Мы должны перейти к альтернативным мерам для обеспечения экономии, что, к сожалению, будет означать закрытие баз и увольнения”, – сообщил Ryanair в письме немецким пилотам.
Напомним, Ryanair в летнем графике 2021 года планирует запустить маршрут из Львова в Пизу и уже открыл бронирование билетов.
В начале июня Ryanair уже начал выполнять рейсы из Львова в Рим, Бергамо и Болонью. В летнем графике 2021 года добавятся рейсы в Пизу, Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией.
Кроме того, Ryanair уже летает из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью и Рим, из Одессы – в Бергамо, Болонью и Рим, а также из Харькова в Бергамо.
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