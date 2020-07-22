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Xiaomi обновила список устройств, которые получат стабильную версию MIUI 12

Xiaomi обновила список устройств, которые получат стабильную версию MIUI 12

Xiaomi выпустила первую стабильную глобальную версию прошивки 3 июля. В опубликованный список, состоящий из 23 аппаратов, вошли как новинки, так и модели, представленные еще во времена Android 8.1 Oreo. Обновленная версия MIUI будет доступна уже в августе для следующих устройств:

Бренд Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light
Бренд POCO: F2 Pro и Pocophone F1
Бренд Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2

Представители вендора отметили, что фирменные “суперобои” получат только два гаджета из приведенного перечня – Xiaomi Mi 10 и POCO F2 Pro. Функция “плавающих окон” достанется следующим моделям:

Xiaomi Mi 10;
Mi Note 10 Pro;
Mi Note 10;
Mi 8 Light;
Redmi Note 8 Pro;
Note 7;
Redmi 7;
Redmi Note 9;
Redmi Note 9 Pro и Redmi 9;
Poco F2 Pro и Pocophone F1.

Все эти смартфоны, за исключением Poco F2 Pro, также получат расширенные возможности камеры. Анимированные же иконки получат только Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro.

По материалам Телеканал новин 24
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