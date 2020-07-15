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Разработан гиперкар с искусственным интеллектом и способностью постоянного обучения вождению (фото)

Разработан гиперкар с искусственным интеллектом и способностью постоянного обучения вождению (фото)

Хорватский производитель гиперкаров Rimac оснастит новое купе C_Two системой искусственного интеллекта, которая будет помогать водителю постоянно совершенствовать свои навыки.

Разработанная подразделением Rimac система под названием Driver Coach представляет собой искусственный интеллект, который способен анализировать огромные массивы данных из бортового компьютера автомобиля. По сути, гиперкар Rimac C_Two будет учить водителя ездить лучше.

Как рассказал в интервью изданию Top Gear глава подразделения автономного вождения Саша Вразич, искусственный интеллект играет ключевую роль в том, чтобы научить водителя добиваться от своего гиперкара максимальной производительности на гоночных трассах.

«Не все наши клиенты являются профессиональными водителями, но мы хотим, чтобы они действительно получали удовольствие от вождения», — отметил он.


Фото: car.ru

Система Driver Coach использует специальный компьютер для обработки шести терабайт данных в час, собранных с девяти бортовых камер, лидара, радара и 12 ультразвуковых датчиков. Алгоритмы способны анализировать данные, чтобы указывать водителю на конкретные ошибки, помочь исправить их и научить его проходить гоночную трассу ещё быстрее. Кроме того, система способна реагировать на другие транспортные средства и объекты в режиме реального времени.


Фото: car.ru

По словам Вразича, искусственный интеллект в ходе проведённых на C_Two испытаний помог даже профессиональным гонщикам усовершенствовать свои навыки.

По материалам internetua.com
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