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ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, отменяющего обязательную регистрацию книги учета.

За проект постановления проголосовали всего 49 народных депутатов

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“Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей”, – говорится в тексте постановления.

Поэтому, не поддержав постановление, нардепы разблокировали подписание законопроекта председателем ВРУ и Президентом Зеленским.

По материалам УНН
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