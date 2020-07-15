ВР разблокировала подписание законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, отменяющего обязательную регистрацию книги учета.

За проект постановления проголосовали всего 49 народных депутатов

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“Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей”, – говорится в тексте постановления.

Поэтому, не поддержав постановление, нардепы разблокировали подписание законопроекта председателем ВРУ и Президентом Зеленским.