Украинский хакер взламывал компьютеры жителей Австрии и требовал выкуп в криптовалюте

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Киберполиция Украины установила личность злоумышленника, который создал вредоносное программное обеспечение и требовал от жертв выкуп в криптовалюте. Подозреваемый, проживавший в Волынской области, задержан следователями Луцкого отдела полиции, его техника изъята, сообщается на сайте cyberpolice.gov.ua.
Хакерские атаки были нацелены на жителей и организации Австрии. После взлома и заражения компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты «выкупа». За восстановление данных злоумышленник требовал от $600 до $1000. Пострадавшие должны были переводить деньги на криптовалютный кошелек фигуранта. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи.
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Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам обыска изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски. На данный момент устанавливается полный круг потерпевших лиц, отмечается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы на срок до двух лет.
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