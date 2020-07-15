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День финансов, 21 июля: сокращение "зеленых" тарифов, 10% ипотека ПриватБанка, деньги на "минималку"

День финансов, 21 июля: сокращение "зеленых" тарифов, 10% ипотека ПриватБанка, деньги на "минималку"

Вторник, 21 июля. О “зеленых тарифах”, “инвестиционных нянях” и 10% ипотеке ПриватБанка:

Рада сократила “зеленые” тарифы в Украине. Народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение “зеленых” тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, а также решает проблемы отрасли. В свою очередь Шмыгаль рассказал о пользе снижения “зеленых тарифов” в Украине.

Деньги на повышение “минималки”. В Украине в 2020-м минимальную зарплату (МЗП) повысят с 4 723 до 5 000 грн, деньги на это уже есть в бюджете страны. При этом ресурс для повышение МЗП в 2021-м до 6–6,5 тыс. грн все еще ищут. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. Как отметил чиновник, от повышения выиграют местные бюджеты

Депутаты приняли за основу закон об “инвестиционных нянях”. Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов. Cумма инвестиций таких нянь должна превышать 30 млн евро.

Также они должны создать более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Выполнив все требования, няни получат прямой договор с правительством.

Спрос на новых сотрудников. Растет спрос работодателей на новых сотрудников. Об этом сообщается в исследовании Международного кадрового портала grc.ua. С 1 июня по 14 июля компаниями было размещено на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной.

Стоимость жилья в разных районах Киева. На рынке новостроек Киева самые дорогие квартиры продают в Печерском районе. Цены за метр квадратный по районам столицы в июне смотрите здесь.

Как взять ипотеку в ПриватБанке. Многие считают ипотеку “кредитным ярмом”. Finance.ua приготовил историю одной семьи, которая взяла ипотеку в ПриватБанке под 10%. Расходы, выводы и рекомендации..

По материалам Finance.UA
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