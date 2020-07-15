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Британцы спроектировали самый большой гражданский гибридный самолет (фото)

Британцы спроектировали самый большой гражданский гибридный самолет (фото)

Британская компания Electric Aviation Group (EAG) сообщила о подготовке проекта 70-местного гибридного пассажирского самолёта HERA (Hybrid Electric Regional Aircraft). Утверждается, что на сегодня это — самый большой гражданский самолет на электро-топливной гибридной тяге. По мнению проектировщиков, именно такая гибридная схема поможет быстро внедрить воздушный транспорт с минимальным уровнем вредных выбросов в атмосферу.

Самолёт HERA планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Поскольку плотность запасаемой энергии в батареях, пока недостаточна для дальних перелётов, первые гибридные самолёты будут ориентированы на региональные маршруты дальностью до 1500 км. Гибридная силовая установка на электродвигателях и аккумуляторах, а также на реактивных двигателях с жидким топливом позволит снизить выбросы вредных газов в атмосферу на 70 % в пересчёте на одного пассажира на каждый километр.


Фото: New Atlas

Салон самолёта HERA может быть легко адаптирован для нужд транспортных компаний для перевозки грузов. Для взлёта и посадки самолёту проекта HERA со взлётной массой 25 тонн и крейсерской скоростью 500 км/ч достаточно будет короткой полосы менее 1200 метров, что расширит выбор площадок для эксплуатации воздушного судна.

До начала строительства нового планера HERA компания EAG планирует создать прототип для испытаний силовой установки.

Предполагается, что с этой целью будет использован самолёт Bombardier Dash 7 или Dash 8. Согласно плану, прототип должен подняться в небо через три года. Чтобы приступить к серийному строительству самолётов по проекту HERA, компания рассчитывает привлечь порядка $5 млрд инвестиций.

По материалам 3dnews.ru
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