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В приложении Gmail для Android появилась интеграция с Google Meet

В приложении Gmail для Android появилась интеграция с Google Meet

Стало известно о том, что Google начала распространение новой функции для своего фирменного почтового сервиса Gmail для мобильной платформы Android.

Речь идёт об интеграции с Google Meet, ещё одним продуктом компании, предназначенным для организации видеоконференций.

За последние несколько месяцев Google предоставила пользователям больше возможностей для использования своего сервиса видеоконференций Meet. Одна из последних функций, обещанных разработчиками, — запуск службы видеоконференций в мобильных приложениях почтового сервиса Gmail на платформах Android и iOS. Теперь же стало известно о начале распространения новой функции для приложения Gmail на Android. Это состоялось через неделю после того, как пользователи iOS-устройств получили доступ к видеоконференциям Meet в мобильном приложении почтового сервиса Google.

После обновления Gmail в приложении появится отдельная вкладка Meet, перейдя на которую пользователи смогут легко присоединяться к уже начатым видеоконференциям или создавать новые. Эта функция будет включена по умолчанию, но пользователи смогут скрыть вкладку при необходимости, убрав в меню настроек галочку с пункта «Показывать вкладку Meet для видеозвонков».

Взаимодействовать с сервисом видеоконференций сможет любой желающий, но для бесплатных пользователей, которые не имеют подписки G Suite, продолжительность сессий в будущем ограничится 60 минутами. На начальном этапе ограничения по времени не будет, так как оно вступит в силу только с 30 сентября.

По материалам 3dnews.ru
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