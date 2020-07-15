В приложении Gmail для Android появилась интеграция с Google Meet

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Стало известно о том, что Google начала распространение новой функции для своего фирменного почтового сервиса Gmail для мобильной платформы Android.
Речь идёт об интеграции с Google Meet, ещё одним продуктом компании, предназначенным для организации видеоконференций.
За последние несколько месяцев Google предоставила пользователям больше возможностей для использования своего сервиса видеоконференций Meet. Одна из последних функций, обещанных разработчиками, — запуск службы видеоконференций в мобильных приложениях почтового сервиса Gmail на платформах Android и iOS. Теперь же стало известно о начале распространения новой функции для приложения Gmail на Android. Это состоялось через неделю после того, как пользователи iOS-устройств получили доступ к видеоконференциям Meet в мобильном приложении почтового сервиса Google.
После обновления Gmail в приложении появится отдельная вкладка Meet, перейдя на которую пользователи смогут легко присоединяться к уже начатым видеоконференциям или создавать новые. Эта функция будет включена по умолчанию, но пользователи смогут скрыть вкладку при необходимости, убрав в меню настроек галочку с пункта «Показывать вкладку Meet для видеозвонков».
Взаимодействовать с сервисом видеоконференций сможет любой желающий, но для бесплатных пользователей, которые не имеют подписки G Suite, продолжительность сессий в будущем ограничится 60 минутами. На начальном этапе ограничения по времени не будет, так как оно вступит в силу только с 30 сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривныВчера, 10:01 - 8811 14
Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - ГетманцевВчера, 09:14 - 2944 13
Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - ШевченкоВчера, 15:38 - 1034 9
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларовВчера, 18:32 - 5109 4
Рада приняла за основу закон об "инвестиционных нянях"Вчера, 16:58 - 693 3
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривныВчера, 10:01 - 8811 14
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларовВчера, 18:32 - 5109 4
Межбанк: на курс давят с двух сторонВчера, 10:50 - 3736
В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартирыВчера, 13:40 - 3395
Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - ГетманцевВчера, 09:14 - 2944 13
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуВчера, 11:40 - 163
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Позавчера, 12:10 - 4237 11
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1797 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1939 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2298