Представлен первый полноэкранный сканер отпечатков пальцев для LCD (видео)

Китайская компания Tianma Microelectronics представила важное решение для рынка смартфонов – подэкранный сканер отпечатков пальцев для панелей LCD, который работает на всей поверхности экрана.

Смартфоны с подэкранными дактилоскопическими датчиками уже перестали быть чем-то удивительным. Однако они оснащаются панелями OLED. Дешёвые панели LCD для таких целей не подходили. Однако технологии не стоят на месте.

Решение Tianma под названием TFP (TED Finger Print) позиционируется как первое в мире в своём классе. Оно предлагает не просто сканер отпечатков пальцев, способный работать в смартфонах с дисплеями LCD, но и не ограничен какой-то небольшой частью экрана. Сканер может работать на всей поверхности. Проще говоря, можно прикасаться к экрану в любой точке, отпечаток пальца в любом случае «считается». Датчик внедрён в стеклянную подложку экрана.

В официальном ролике показывается, как приложения, например, могут разблокироваться сразу при открытии, по нажатию на значок на домашнем экране. Tianma уже предоставляет тестовые образцы партнёрам и заявила о готовности к массовому производству.

По данным Strategy Analytics за первый квартал 2020 года, Tianma Microelectronics занимает третье место на рынке поставщиков экранов для смартфонов.