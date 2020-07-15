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Украине в 2020-м вновь придется брать займы - министр финансов

Украине в 2020-м вновь придется брать займы - министр финансов

Украине в 2020-м придется брать новые кредиты, без них справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов не удастся.

Об этом в интервью ZN заявил министр финансов Сергей Марченко. На вопрос о том, есть ли потребность в новых займах в этом году, он напомнил: в сентябре нужно погасить пиковый платеж по кредиту – $2,2 млрд. На фоне роста дефицита Украине вновь придется заимствовать.

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“Есть потребность. Мы увеличили дефицит на 300 млрд грн. В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно заимствовать довольно значительную сумму денег. Следующий наш пиковый платеж в сентябре – $2,2 млрд” , – сказал министр.

Для этого Минфин пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло как раз накануне увольнения уже экс-главы НБУ Якова Смолия. Поэтому размещение облигаций отменили. Когда в следующий раз Минфин попытается взять кредит – неизвестно.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что есть ожидания, что Национальный банк будет более гибок и эффективен.

По материалам Зеркало Недели
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