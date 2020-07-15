0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 213 0

В Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений

В Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений

Вследствие реформы “Укрзализныця” должна быть разделена на три отдельных бизнеса, что позволит навести порядок в работе компании.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

Читайте также: Укрзализныце нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно – в. о главы правления

“Нужно разделить эту компанию на три разных направления. Во-первых, это использование самих вагонов, тяговой силы. Во-вторых, это инфраструктура. И, в-третьих, это перевозка общественности. И в каждом из этих направлений надо навести порядок”, – сказал Бондарев.

По мнению депутата, нынешнее руководство УЗ необходимо сменить, поскольку они не смогли навести порядок в отрасли и не представили проект реформирования предприятия.

“Надо продать непрофильные активы. Надо посмотреть на себестоимость, посчитать ее. Надо нанять очень хороших менеджеров. Надо найти людей из системы, которые разбираются в тематике проблем, но поставить четкую задачу: посчитать себестоимость, предоставить предложения по уменьшению себестоимости, а это возможно”, – сказал Бондарев.

Напомним, Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы “Укрзализныци” вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что “Укрзализныця” станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.