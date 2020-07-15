В Раде предложили провести реформу УЗ с разделением направлений

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Вследствие реформы “Укрзализныця” должна быть разделена на три отдельных бизнеса, что позволит навести порядок в работе компании.
Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.
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“Нужно разделить эту компанию на три разных направления. Во-первых, это использование самих вагонов, тяговой силы. Во-вторых, это инфраструктура. И, в-третьих, это перевозка общественности. И в каждом из этих направлений надо навести порядок”, – сказал Бондарев.
По мнению депутата, нынешнее руководство УЗ необходимо сменить, поскольку они не смогли навести порядок в отрасли и не представили проект реформирования предприятия.
“Надо продать непрофильные активы. Надо посмотреть на себестоимость, посчитать ее. Надо нанять очень хороших менеджеров. Надо найти людей из системы, которые разбираются в тематике проблем, но поставить четкую задачу: посчитать себестоимость, предоставить предложения по уменьшению себестоимости, а это возможно”, – сказал Бондарев.
Напомним, Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы “Укрзализныци” вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.
В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что “Укрзализныця” станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.
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