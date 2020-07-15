В столице взорвали банкомат, грабители забрали деньги (фото)

В столице правоохранители разыскивают неизвестных, которые взорвали банкомат на улице Выговского и похитили оттуда деньги.

Об этом на странице в FACEBOOK сообщает полиция Киева.

“Сегодня около 01:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского”, – говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и изучили видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси подорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

Также, по данным правоохранителей, в результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания. Сумма убытков устанавливается.



Фото: Полиция Киева

Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.