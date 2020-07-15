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Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики на 1,8 триллиона евро

Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики на 1,8 триллиона евро

Лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом говорится в выводах Европейского совета.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

“Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха”, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает “слишком мало, слишком поздно”, на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

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Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Следует отметить, что первоначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно. Однако такое соотношение не устраивало группу так называемых экономных государств (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной доли грантов в фонде.

По материалам Економічна Правда
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