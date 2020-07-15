Игорный бизнес может принести в бюджет до 8 млрд грн до конца года - Гетманцев

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что поступления в бюджет от игорного бизнеса могут быть в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

“Ну, Минфин 4,5 миллиарда гривен посчитал. Мы считаем, что это будет больше сумма. Просто посчитав те лицензии, которые могут быть приобретены – где-то в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года”, – сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, какая сумма поступлений в бюджет ожидается от игорного бизнеса за первый год действия закона.

Справка Finance.ua:

14 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.