Игорный бизнес может принести в бюджет до 8 млрд грн до конца года - Гетманцев

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Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что поступления в бюджет от игорного бизнеса могут быть в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
“Ну, Минфин 4,5 миллиарда гривен посчитал. Мы считаем, что это будет больше сумма. Просто посчитав те лицензии, которые могут быть приобретены – где-то в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года”, – сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, какая сумма поступлений в бюджет ожидается от игорного бизнеса за первый год действия закона.
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