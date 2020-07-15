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В Киеве мошенница «заработала» на путевках в Турцию и Египет 700 000 грн

В Киеве мошенница «заработала» на путевках в Турцию и Египет 700 000 грн

Столичная прокуратура направила в суд дело относительно киевлянки, которая обманным путем выманила у 18 граждан более 700 000 грн. Мошенница завладела деньгами под предлогом оказания туристических услуг и продажи бытовой техники, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Так, подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг, не имея цели и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турцию и Египет по выдуманной льготной программе.

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Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношения к указанной компании не имела.

Правоохранители установили 43 факта мошенничества и 18 пострадавших за период с октября 2016 по ноябрь 2018 года.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

По материалам Судебно-юридическая газета
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