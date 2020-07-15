День финансов, 20 июля: задержание Новака, штрафы за нарушения в сфере РРО, "масштабные изменения" от Пенсионного фонда

Главные новости понедельника, 20 июля.

Глава государства представил главу НБУ. Сегодня Президент официально представил нового главу НБУ. Владимир Зеленский заявил, что Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине”.

Напомним, Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко еще 16 июля. Больше о Шевченко можно почитать тут.

Главные люди парламента хотят вернуть уголовную ответственность за “пьяное” вождение. Депутаты зарегистрировали проект закона, которым хотят вернуть уголовную ответственность за вождение авто в состоянии опьянения. Предлагают повысить штрафы с 10 200 до 34 000 за первое нарушение и до 51 000 грн за второе нарушение правил, за повторное нарушение – арест водителей на полгода.

В Польше задержали экс-главу Укравтодора. Бывший руководитель “Укравтодора” Славимор Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции. Его подозревают в отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой. В НАБУ сообщили, что должностные лица “Укравтодора” создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине. Сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро.

Главные изменения в сфере РРО. В сфере применения регистраторов расчетных операций будут действовать новые размеры штрафов. Так, с 1 августа 2020 года будет применяться штраф в 10% за первое нарушение и 50% за каждое последующее нарушение стоимости проданных с нарушением товаров. А с 1 января 2021 – размер штрафа составит 100 % и 150 % стоимости проданных с нарушением товаров.

Одна из главных платежных систем мира может установить новые правила конвертации валют. С 11 августа Mastercard при оплате долларовыми и евровыми картами будет проводить конвертацию в день проведения операции, пишут СМИ. Сейчас конвертация происходит по курсу дня расчета между банками, то есть через несколько дней после покупки. Поэтому клиент может потратить большую сумму, чем предполагал, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

Глава минсоцполитики заявила об изменениях в отношении пенсионных выплат. Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что средний уровень пенсии в Украине увеличится. По ее словам, уже в декабре Пенсионный фонд планирует запустить автоматический перерасчет пенсий. До конца 2020 года средний показатель выплат составит, по прогнозам, 3500 гривен. Отметим, что сейчас средняя пенсия составляет 3393,54 грн.