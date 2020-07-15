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Госисполнители за месяц взыскали с должников более 654 млн грн

Госисполнители за месяц взыскали с должников более 654 млн грн

В июне с должников в бюджет взыскали около 654,4 млн гривен, эта сумма превысила прошлогодние показатели почти на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Telegram.

Всего за месяц с отдельных должников государственные исполнители взыскали миллионы гривен задолженности. Отдельно:

  • с ЧАО «Пласт» в пользу 30 взыскателей была взыскана задолженность по зарплате на общую сумму 4 566 098 грн;
  • с КП «Балаклейские тепловые сети» в пользу АО «НАК «Нафтогаз Украина» и ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» – задолженность в размере 3 097 638 грн;
  • с КП «Теплокоммунэнерго» Александрийского городского совета – задолженность по заработной плате на общую сумму 2 710 390 грн;

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  • из Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия «Полтаватопливо» в пользу ООО «ЗЕМЛЯ-2018» взыскано 1 673 993 грн;
  • с ГП «Ровенский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» в пользу 237 взыскателей – задолженность по зарплате на 1 575 626 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Украине банковские счета должников будут блокировать автоматически после того, как данные введут в единый реестр должников. При этом уклониться от исполнения решения суда будет сложнее.
  • Во время карантина должники могут оплатить задолженность через банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода, который указывается в постановлении о возбуждении исполнительного производства.
По материалам Finance.UA
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