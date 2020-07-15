Четвертый электронный аукцион принес бюджету почти 100 миллионов – Госгеонедра

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Государственная служба геологии и недр получила 98,3 млн грн по итогам четвертого электронного аукциона, который состоялся 17 июля.
Об этом сообщается на сайте Госгеонедр.
“Государственная служба геологии и недр Украины завершила четвертый электронный аукцион по продаже специальных разрешений. Проданы семь лицензий, совокупная стоимость проданных лотов выросла с 2,6 млн грн до 98,3 млн грн”, – говорится в сообщении.
Специальное разрешение на разработку месторождений огнеупорной глины на Клещиевском участке приобрело за 40,01 млн грн ООО ПО “ШАХТОБУД”; песка и песчано-галечного материала на Озаринецком участке – ООО “Производственный комплекс “Камелот” за 306 тыс. грн; андезита на Худловском участке – ООО “Агрогарден” за 151 тыс. грн; гранита на Александровском участке – ООО “СТАРТИНГ” за 1,21 млн грн; каолина первичного и пегматита (полевого шпата) на Северо-Глинянском участке Дубровского месторождения – ООО “ЦЕРСАНИТ МИНЕРАЛЗ” за 15,02 млн грн; янтаря на участке “Західна перша” – ООО “Терра Амбер” за 29 млн грн; янтаря на участке “Західна друга” – ООО «БурПром» за 12,63 млн грн.
По словам руководителя Госгеонедр Романа Опимаха, механизм аукционов по продаже специальных разрешений доказал свою эффективность и даже коллеги из Геологической службы США взяли украинскую модель за основу проведения аналогичных торгов в себя.
Как сообщалось, наибольший рост стоимости спецразрешения в рамках четвертого аукциона зафиксировали по участку Клещиевский (огнеупорные глины): со стартовых 16 963 грн цена выросла до 40 010 000 грн.
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