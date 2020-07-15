Microsoft возвращается к привычному графику выпуска обновлений для Windows 10

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В марте этого года Microsoft объявила о приостановке выпуска необязательных обновлений для всех поддерживаемых версий программной платформы Windows. Речь идёт о пакетах обновлений, выпускаемых в третью или четвёртую недели месяца, а причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Теперь же было объявлено о возобновлении выпуска необязательных обновлений для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и более поздних релизов.
Начиная с июля 2020 года, мы возобновляем выпуск не связанных с безопасностью обновлений для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и выше. Об этом говорится в сообщении Microsoft.
Также отмечается, что в график выпуска ежемесячных накопительных обновлений безопасности, которые доставляются пользователям в рамках «обновлений по вторникам» или Patch Tuesday, каких-либо изменений не вносилось. Это значит, что все поддерживаемые версии Windows будут получать регулярные обновления безопасности в соответствии со стандартным графиком.
Напомним, необязательные обновления включают в себя исправления и улучшения, не связанные с безопасностью. Чаще всего они приносят пользователям исправления незначительных ошибок в Windows 10. Согласно имеющимся данным, Microsoft выпустит следующее необязательное обновление на третьей неделе месяца. Это означает, что очередной пакет исправлений для Windows 10 станет доступен для загрузки 24 июля. Стоит отметить, что необязательные обновления не устанавливаются автоматически, пользователям требуется осуществлять их загрузку самостоятельно.
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