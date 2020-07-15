0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 309 0

Microsoft возвращается к привычному графику выпуска обновлений для Windows 10

Microsoft возвращается к привычному графику выпуска обновлений для Windows 10

В марте этого года Microsoft объявила о приостановке выпуска необязательных обновлений для всех поддерживаемых версий программной платформы Windows. Речь идёт о пакетах обновлений, выпускаемых в третью или четвёртую недели месяца, а причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Теперь же было объявлено о возобновлении выпуска необязательных обновлений для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и более поздних релизов.

Начиная с июля 2020 года, мы возобновляем выпуск не связанных с безопасностью обновлений для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и выше. Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Также отмечается, что в график выпуска ежемесячных накопительных обновлений безопасности, которые доставляются пользователям в рамках «обновлений по вторникам» или Patch Tuesday, каких-либо изменений не вносилось. Это значит, что все поддерживаемые версии Windows будут получать регулярные обновления безопасности в соответствии со стандартным графиком.

Напомним, необязательные обновления включают в себя исправления и улучшения, не связанные с безопасностью. Чаще всего они приносят пользователям исправления незначительных ошибок в Windows 10. Согласно имеющимся данным, Microsoft выпустит следующее необязательное обновление на третьей неделе месяца. Это означает, что очередной пакет исправлений для Windows 10 станет доступен для загрузки 24 июля. Стоит отметить, что необязательные обновления не устанавливаются автоматически, пользователям требуется осуществлять их загрузку самостоятельно.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.