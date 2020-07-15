На финансирование трансплантации до конца года должны выделить 112 млн грн — Степанов

На финансирование трансплантации в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 112 млн грн. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что этих денег должно хватить до конца года, учитывая темпы проведения трансплантаций, которые демонстрируют на протяжении последних месяцев украинские врачи.

Об этом он сказал во время брифинга 20 июля.

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Степанов рассказал, что сейчас Украина сталкивается с рядом проблем в этой области: это и неразвитость донорского этапа, и необходимость развития системы центров трансплант-координации, и отсутствие соответствующего оборудования в больницах, а также подготовка хирургов.

На сегодня в Украине трансплантацию органов могут осуществлять 19 учреждений здравоохранения. Трансплантацию костного мозга осуществляют лишь 6 из них.

Степанов отметил, что диагностика смерти мозга и создание центров трансплантации – это одни из самых главных вызовов, которые стоят перед внедрением системы трансплантации в Украине.

«Прежде всего, у нас есть неразвитость донорского этапа, которая связана с отсутствием устоявшейся практики диагностики смерти мозга. Хочу подчеркнуть, что диагностика смерти мозга должна происходить в любом случае — независимо от того, может ли этот человек быть донором или нет», — считает министр.

Он также отметил необходимость создания сети трансплант-координаторов по всей стране.

«Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением вопросов трансплантации», — пояснил Степанов.