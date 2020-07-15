В Минздраве сообщили, какие области не готовы к ослаблению карантина

Восемь областей Украины и город Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 20 июля.

Области, не готовые к ослаблению: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации с 25 марта действует на всей территории Украины.

Справка Finance.ua: