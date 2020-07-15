Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»

Мировой экономике угрожает наступление «матери всех рецессий».

Об этом в комментарии Financial Times сказал Фредерик Жанбон, председатель BNP Paribas Asset Management, самостоятельного бизнеса группы BNP Paribas по управлению активами.

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Он отметил, что пандемия привела к «очень, очень существенному падению активности практически во всех странах мира». По мнению Жанбона, так называемое V-образное восстановление маловероятно.

«По нашему мнению, восстановление будет больше U-образным, чем V-образным в большинстве стран», – сказал Жанбон.

Глава BNP Paribas Asset Management добавил, что ралли на фондовых рынках после обвала в марте не отражает ситуации в экономике. По его мнению, фондовые рынки восстановились слишком быстро, поскольку инвесторы не учли риск второй волны коронавируса. Жанбон считает, что инвесторы, особенно розничные, скупали акции из-за синдрома упущенной выгоды (fear of missing out) и низких ставок по облигациям.

В BNP Paribas Asset Management считают, что в течение следующих нескольких месяцев инвесторам необходимо быть осторожными.