Межбанк: спекулятивные попытки раскачать курс продолжатся

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Всю прошлую неделю валютный рынок Украины лихорадило. Котировки росли как за счет непосредственно финансовых новостей, так и за счет активной работы спекулянтов по доллару и по евро. За прошлую неделю доллар на межбанке вырос до 27,42/27,45 гривен, а евро до 31,34/31,37. Нервозность передавалась и наличному рынку, где ценники быстро реагировали дальнейшим ростом в ответ на события на межбанке.
Девальвационные настроения прошлой недели отразятся на поведении участников торгов и сегодня. Активные спекулятивные попытки раскачать курс продолжатся, а на настроения участников рынка будут влиять:
Последний аукцион 14 июля показал низкий интерес инвесторов к облигациям в гривне и активную скупку украинских долговых обязательств в валюте. Продали всего ОВГЗ в эквиваленте на 8,3 млрд гривен, в том числе в гривне всего на 10,6 млн гривен, зато в валюте – на $306,3 млн.
По прогнозам Finance.ua, завтра на новом аукционе ситуация повторится – по гривне объемы привлечения будут значительно ниже, чем покупки валютных бумаг. В любом случае, такие значительные ресурсные потоки отразятся на поведении валютного и ресурсного рынков;
В настоящее время евро уже превысил 1,144 доллара и сегодня курсовые горки по этой паре продолжатся. Это будет очень существенно влиять и на курс евро относительно гривны на сегодняшних украинских торгах и в обменниках.
Экспортеры, наблюдая рост котировок последних дней, продолжат “подыгрывать” спекулянтам, придерживая основные объемы своей валютной выручки в течение дня до момента максимальных уровней курсов на торгах. В течение дня это создаст определенное психологическое давление на рынок и будет играть против гривны, а периодические выходы на торги нерезидентов, выходящих из украинских гривневых ОВГЗ – создадут дополнительный спрос на валюту и также “подыграют” спекулянтам.
Сегодня спекулянты будут на валютном рынке зарабатывать как за счет работы в формате “в две стороны”, так и за счет разницы между курсами наличного и безналичного рынков, а также при малейших возможностях за счет раскачки межбанковских котировок в течение дня с попытками продолжения игры “на повышение”.
Если котировки снова активно пойдут вверх стараниями спекулянтов – Finance.ua не исключает выхода НБУ с продажей доллара, чтобы сбить ажиотаж. Обстановка на валютном рынке останется напряженной.
Котировки межбанка, по нашим прогнозам, на 20 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,30 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,14 – 31,74 гривен. Объемы операций на торгах составят от $190 млн до $230 млн, а количество сделок – от 520 до 690.
На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс пары этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1410 до 1,1480 доллара за евро. Это будет существенно влиять на поведение курса евро относительно гривны и на украинском межбанке.
Наличный рынок сегодня продолжит работать с оглядкой на поведение межбанка и если реальный спрос на валюту со стороны населения будет снова расти – владельцы обменок продолжат игру “на повышение” с частой сменой ценников обменников в течение дня.
Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,20 – 27,75 гривен, евро – коридор котировок покупок и продаж 30,85 – 31,80 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,42 / 27,45
евро – 31,33 / 31,37
российский рубль – 0,3819 / 0,3825
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