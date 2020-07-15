Межбанк: спекулятивные попытки раскачать курс продолжатся

Всю прошлую неделю валютный рынок Украины лихорадило. Котировки росли как за счет непосредственно финансовых новостей, так и за счет активной работы спекулянтов по доллару и по евро. За прошлую неделю доллар на межбанке вырос до 27,42/27,45 гривен, а евро до 31,34/31,37. Нервозность передавалась и наличному рынку, где ценники быстро реагировали дальнейшим ростом в ответ на события на межбанке.

Девальвационные настроения прошлой недели отразятся на поведении участников торгов и сегодня. Активные спекулятивные попытки раскачать курс продолжатся, а на настроения участников рынка будут влиять:

пик клиентских бюджетных платежей. 20 июля практически последний день значительного числа оплаты налоговых обязательств у бизнеса. Компании будут активно рассчитываться с государством и дефицит гривны простимулирует активную продажу валюты на межбанке со стороны экспортеров, на фоне очень ограниченных возможностей по ее покупке у импортеров. Клиентские расчеты с бюджетом сегодня будут основным драйвером поведения валютного и ресурсного рынков и будут главной “подстраховкой” для гривны;

завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ . Чиновники хотят продавать без ограничений гривневые облигации на 182,343 и 581 день и долларовые на 204 дня. Мы прогнозируем, что после окончательных консультаций с первичными дилерами минфиновцы все же поставят ограничение по 182 дневным бумагам на общую сумму до 500 млн гривен, а все остальные бумаги – будут продавать, как изначально и оглашали – без ограничения по сумме размещения.

Последний аукцион 14 июля показал низкий интерес инвесторов к облигациям в гривне и активную скупку украинских долговых обязательств в валюте. Продали всего ОВГЗ в эквиваленте на 8,3 млрд гривен, в том числе в гривне всего на 10,6 млн гривен, зато в валюте – на $306,3 млн.

По прогнозам Finance.ua, завтра на новом аукционе ситуация повторится – по гривне объемы привлечения будут значительно ниже, чем покупки валютных бумаг. В любом случае, такие значительные ресурсные потоки отразятся на поведении валютного и ресурсного рынков;

продолжение валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках. Встреча лидеров стран ЕС по вопросу дальнейшего финансового противодействия последствиям коронавируса показала значительные расхождения в подходах и взглядах разных стран к использованию 750 млрд евро средств в виде как безвозмездной помощи, так и в виде кредитования. Напряженная ситуация и в экономике США , где проблемы с резким ростом безработицы, социальным недовольством и противостояние США -Китай на фоне предстоящих президентских выборов – только усиливаются.

В настоящее время евро уже превысил 1,144 доллара и сегодня курсовые горки по этой паре продолжатся. Это будет очень существенно влиять и на курс евро относительно гривны на сегодняшних украинских торгах и в обменниках.

Экспортеры, наблюдая рост котировок последних дней, продолжат “подыгрывать” спекулянтам, придерживая основные объемы своей валютной выручки в течение дня до момента максимальных уровней курсов на торгах. В течение дня это создаст определенное психологическое давление на рынок и будет играть против гривны, а периодические выходы на торги нерезидентов, выходящих из украинских гривневых ОВГЗ – создадут дополнительный спрос на валюту и также “подыграют” спекулянтам.

Сегодня спекулянты будут на валютном рынке зарабатывать как за счет работы в формате “в две стороны”, так и за счет разницы между курсами наличного и безналичного рынков, а также при малейших возможностях за счет раскачки межбанковских котировок в течение дня с попытками продолжения игры “на повышение”.

Если котировки снова активно пойдут вверх стараниями спекулянтов – Finance.ua не исключает выхода НБУ с продажей доллара, чтобы сбить ажиотаж. Обстановка на валютном рынке останется напряженной.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам, на 20 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,30 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,14 – 31,74 гривен. Объемы операций на торгах составят от $190 млн до $230 млн, а количество сделок – от 520 до 690.

На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс пары этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1410 до 1,1480 доллара за евро. Это будет существенно влиять на поведение курса евро относительно гривны и на украинском межбанке.

Наличный рынок сегодня продолжит работать с оглядкой на поведение межбанка и если реальный спрос на валюту со стороны населения будет снова расти – владельцы обменок продолжат игру “на повышение” с частой сменой ценников обменников в течение дня.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,20 – 27,75 гривен, евро – коридор котировок покупок и продаж 30,85 – 31,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,42 / 27,45

евро – 31,33 / 31,37

российский рубль – 0,3819 / 0,3825

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке