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В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака

В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали трех человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель “Укравтодора” Славомир Новак.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

“Среди задержанных: Славомир Н. (Славомир Новак. – Ред.) – бывший народный депутат парламента Республики Польша, бывший министр транспорта Польши и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины – Укравтодора, Дариуш З. – бывший командир воинской части 2305 “ГРОМ” и предприниматель Яцек П. из Гданьска”, – говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об экс-командующем воинской части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадке и предпринимателе из Гданьска, который был главой польско-украинской хозяйственной палаты, Яцеке Пьехоте.

“Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинение. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы. Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины”, – добавили в ведомстве.

Как пишет Gazeta Wyborcza, Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой.

Прокуратура сообщает, что задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

В районной прокуратуре Варшавы Новаку грозят 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор, пишет издание.

В октябре 2016 Славомир Новак стал исполняющим обязанности главы Укравтодора и получил украинское гражданство.

В сентябре 2019 года НАПК объявило, что возбудило дело в связи с предоставлением Новаком ложной декларации, утверждая, что он недооценил стоимость своего автомобиля и спрятал средства на банковских счетах.

Через две недели Словомир Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения по работе.

По материалам Економічна Правда
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