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Стоимость спецразрешений на янтарные участки выросла в 90 раз – Госгеонедр

Стоимость спецразрешений на янтарные участки выросла в 90 раз – Госгеонедр

17 июля завершились открытые электронные торги по двум участкам янтаря в Ровенской области – стоимость лотов, по сравнению со стартовой ценой, выросла в 37 и в 90 раз соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр в Facebook.

В частности, цена на участок “Западная вотрая” выросла в 37 раз – до 12,6 млн грн, цена на участок “Западная первая” – выросла в 90 раз (до 29 млн грн).

“Обе площади были номинированы на аукцион недропользователями, но по результатам конкурентных соревнований победили не те компании, которые их номинировали.

В Службе убеждены, что именно благодаря возможности честно соревноваться за лицензию на добычу полезных ископаемых, результаты аукционов невозможно предсказать, поэтому и победителем не обязательно становится тот, кто предлагает участок на торги “, – говорится в сообщении.

“Открытые электронные аукционы позволяют создать условия для честной конкурентой борьбы и мы видим положительную реакцию рынка: на аукционы приходят компании, которые готовы покупать спецразрешения по рыночной цене и вкладывать средства в украинском добычи.

В ходе торгов стоимость лицензий возрастает в десятки, сотни и тысячи раз, а это – прямые поступления в госбюджет “, – заявил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

По материалам Економічна Правда
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