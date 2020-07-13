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НАБУ объявило о подозрениях руководству скандального суда Киева

НАБУ объявило о подозрениях руководству скандального суда Киева

НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook и Национальное антикоррупционное бюро в Твиттере.

По данным ЦПК, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

В НАБУ подтвердили информацию о подозрениях, однако о том, в чем подозреваются должностные лица, бюро не уточнило.

Дословно: “17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам”.

По материалам Економічна Правда
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