Vivo придумала смартфон с вращающейся секцией дисплея

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA) опубликовало патентную документацию Vivo на смартфон с необычной конструкцией.

Как можно видеть на изображениях, речь идёт об аппарате в классическом исполнении. В боковых частях расположатся физические кнопки управления, снизу — симметричный порт USB Type-C и решётки динамиков.

Особенностью устройства является поворотная нижняя секция с дисплеем. Пользователь сможет вращать её на 180 градусов, активируя тот или иной режим работы.



Фото Gizchina.com

К примеру, на патентных иллюстрациях показано, что на нижнюю часть экрана может выводиться какая-либо информация или, скажем, виртуальная клавиатура. Теоретически эта секция сможет также выполнять функции видоискателя при съёмке автопортретов на основную камеру. Кстати, последняя, судя по иллюстрациям, получит три оптических модуля, которые будут выстроены в ряд по горизонтали.



Фото Gizchina.com

Что касается фронтальной камеры, то она будет установлена в продолговатом отверстии по центру в верхней области дисплея. В её состав войдут два датчика.

Увы, пока это вся информация о загадочном аппарате. Планирует ли Vivo создание коммерческого смартфона с описанной конструкцией, не ясно.