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Стало известно, когда планируют начать строительство грузового терминала "Борисполя"

Стало известно, когда планируют начать строительство грузового терминала "Борисполя"

Строительство грузового терминала аэропорта “Борисполь” планируют начать осенью, сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству терминала, для которого уже выделены дополнительные земельные участки.

Об этом стало известно во время встречи Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации с заместителем министра инфраструктуры Олегом Ющенко и представителями международного аэропорта “Борисполь”, говорится в пресс-релизе ЕБА.

В Мининфраструктуры отметили, что сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству. При условии, что все подготовительные работы будут завершены в срок, само строительство начнется осенью и должно быть завершено за 16 месяцев.

“Таким образом, по оптимистическим расчетам, аэропорт “Борисполь” получит новый грузовой терминал до конца 2021 года”, – говорится в сообщении.

“Строительство терминала будет вестись за счет привлеченных кредитных средств, которые, по информации представителей аэропорта “Борисполь”, уже предварительно согласованы.

В то же время Мининфраструктуры ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков, в частности со странами Азии, и работает над упрощением документооборота”, – добавили в Ассоциации.

“Бизнес-сообщество очень одобрительно воспринимает такие новости, ведь логистические компании давно ждут реализации этого проекта.

Изношенная инфраструктура грузового терминала “Борисполь” – одна из главных причин, которые на сегодняшний день сдерживают развитие грузовых авиаперевозок в Украине. Ведь структура терминала и его пропускная способность уже в течение многих лет остаются неизменными. В связи с этим регулярно возникают проблемы при перевозке грузов, особенно в зимний период, когда из-за непогоды аэропорт не может справиться с объемами нагрузки”, – подчеркнули в ЕБА.

По материалам Економічна Правда
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