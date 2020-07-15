Стало известно, когда планируют начать строительство грузового терминала "Борисполя"

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Строительство грузового терминала аэропорта “Борисполь” планируют начать осенью, сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству терминала, для которого уже выделены дополнительные земельные участки.
Об этом стало известно во время встречи Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации с заместителем министра инфраструктуры Олегом Ющенко и представителями международного аэропорта “Борисполь”, говорится в пресс-релизе ЕБА.
В Мининфраструктуры отметили, что сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству. При условии, что все подготовительные работы будут завершены в срок, само строительство начнется осенью и должно быть завершено за 16 месяцев.
“Таким образом, по оптимистическим расчетам, аэропорт “Борисполь” получит новый грузовой терминал до конца 2021 года”, – говорится в сообщении.
“Строительство терминала будет вестись за счет привлеченных кредитных средств, которые, по информации представителей аэропорта “Борисполь”, уже предварительно согласованы.
В то же время Мининфраструктуры ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков, в частности со странами Азии, и работает над упрощением документооборота”, – добавили в Ассоциации.
“Бизнес-сообщество очень одобрительно воспринимает такие новости, ведь логистические компании давно ждут реализации этого проекта.
Изношенная инфраструктура грузового терминала “Борисполь” – одна из главных причин, которые на сегодняшний день сдерживают развитие грузовых авиаперевозок в Украине. Ведь структура терминала и его пропускная способность уже в течение многих лет остаются неизменными. В связи с этим регулярно возникают проблемы при перевозке грузов, особенно в зимний период, когда из-за непогоды аэропорт не может справиться с объемами нагрузки”, – подчеркнули в ЕБА.
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