0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 254 0

НБУ впервые за два года не выходил с интервенциями на межбанк

НБУ впервые за два года не выходил с интервенциями на межбанк

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17-21 сентября 2018 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.

Отметим, ранее политика НБУ на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или иную сторону.

В частности, в течение недели 6-10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов. НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед за резким ростом после заявления об отставке Якова Смолия.

Однако курс доллара снова пошел вверх после того, как Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Курс подскочил до уровней начала апреля – 27,40 гривен за доллар.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.