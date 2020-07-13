"Укрметаллургпром" обратился в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в УЗ

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“Укрметаллургпром” обратился в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в “Укрзалізниці”, связанных с перевозкой грузов на особых условиях, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов. Об этом сообщили в компании.
“Мы как “Укрметаллургпром” обратились в соответствующие правоохранительные органы касательно договора о перевозке грузов на особых условиях, который предлагается государственным предприятием АО “Укрзализныця”. Необходимо разобраться с ситуацией по поводу нанесения убытков этим договором нашим предприятиям, другим грузоотправителям и государственной компании АО “Укрзалізниця” – сообщили в компании.
В компании объяснили, что суть договора УЗ о перевозке грузов на особых условиях состоит в том, что УЗ предлагает осуществлять ускорение перевозок с дополнительной платой в 20% (“Нитки графика”). При этом в “Укрметаллургпроме” отметили, что согласно действующему законодательству (сборник тарифов), в случае перевозки грузов со скоростью более чем вагонная (высокой), за это платится двойной размер платы за перевозку, а не +20%.
По данным, которыми располагает “Укрметаллургпром”, в результате таких перевозок по заниженному тарифу за особые условия в ноябре 2019 года потери “Укрзалізниці” составили 4,7 млн. грн.
Кроме финансового, еще одним негативным следствием подобных перевозок является неритмичность доставки грузов, поскольку при перевозке за дополнительные 20% определенные грузы идут, а другие – простаивают. По оценке компании, из-за таких перевозок в 4 квартале 2019 года была сорвана экспортная программа ГОКов Украины, на складах было накоплено более 1 млн. тонн готовой продукции. Из-за систематических срывов в отгрузке, отправители были вынуждены отгружать продукцию на склады.
“Потери горнодобывающими предприятиями валютной выручки, по сути экспортных валютных поступлений в страну, вследствие невыполнения плана погрузки, в т.ч. путем внедрения “Нитей графика”, превысили 50 млн. долл.”, – подчеркнули в “Укрметаллургпроме”.
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