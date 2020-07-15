Siri и Alexa оказались в центре масштабного антимонопольного расследования в ЕС

Голосовые ассистенты, включая Siri компании Apple и Alexa интернет-компании Amazon.com, оказались в центре масштабного антимонопольного расследования в Европе. Как сообщает 3DNews, Европейская комиссия предполагает, что данные, которые собираются технологическими гигантами, могут быть использованы для нечестной конкуренции.

ЕК уже обнаружила признаки того, что ИТ-компании могут ограничивать доступ к некоторым данным и фильтровать выдачу или намеренно делать устройства, несовместимые с продуктами конкурентов.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что крупные компании, в случае использования своих возможностей, могут «очень и очень быстро привести рынки к той черте, когда конкуренция превращается в монополию. Если мы не будем своевременно действовать, существует серьезный риск того, что такое произойдет с Интернетом вещей».

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Голосовые помощники являются «центром всего этого», сказала Вестагер.

«Это может быть Apple Siri, голосовой ассистент Google или Amazon Alexa», – добавила она.

По ее словам, голосовой помощник “меняет то, как вы взаимодействуете с вещами», поскольку пользователям по их запросу может быть «представлена ​​только одна опция», а не полный выбор продуктов, которые они могли бы получить в магазине.

Объявленное в четверг расследование также охватывает подключенные холодильники, стиральные машины, умные телевизоры и светильники. В его рамках ЕС планирует запросить информацию у 400 фирм со всего мира. Предполагается, что предварительный отчет по расследованию будет опубликован весной 2021 года, а окончательные выводы – летом 2022 года.