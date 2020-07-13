МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых рейсах

МАУ уменьшила размеры и вес ручной клади на рейсах в некоторые страны из-за требования властей этих государств.

Об этом пишет avianews.com.

Новые габариты. Размеры багажа уменьшены с привычных 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вес с 7 до 5 кг.

Зачем. Это сделано для того, чтобы сумка могла разместиться под впереди стоящим креслом, а пассажиры не создавали очереди в салоне во время посадки и высадки при использовании багажных полок для большой ручной клади.

Ограничения уже действуют на регулярных и чартерных рейсах МАУ в Турцию и ОАЭ. Также они будут введены на маршрутах в Италию и Азербайджан после планируемого на август перезапуска полетов в эти страны.

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Если ручная кладь пассажира превышает новые ограничения, но подходит по параметрам стандартных правил авиакомпании, ее можно бесплатно сдать в багаж на стойке регистрации и получить на багажной карусели в аэропорту прилета.

Также МАУ полностью отказалась от приема оплаты за товары и услуги на борту самолета наличными. Теперь это можно сделать только банковскими картами. Свое решение авиакомпания аргументировала тем, что наличные являются переносчиками бактерий и вирусов и могут потенциально угрожать здоровью пассажиров.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания Международные авиалинии Украины ( МАУ ) обнародовала правила для пассажиров, которые они должны соблюдать во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

Недавно в МАУ представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

Авиакомпания МАУ прогнозирует выход на докризисный объем пассажирских перевозок в 2022-2023 годах.

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