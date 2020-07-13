День финансов, 17 июля: меньше районов, новый Реестр строительной деятельности, самый большой задекларированный доход в Киеве

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Пятница, 17 июля. Начнем с хороших новостей: Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины по итогам первого полугодия 2020 года. 🎉
Редакция Finance.ua благодарна своим читателям за лояльность и высокую оценку нашей работы! По-прежнему с нетерпением ждем вас на страницах портала, и готовы совершенствоваться благодаря вашей конструктивной критике и независимому взгляду.
В Украине уменьшили количество районов. Верховная Рада создала в Автономной Республике Крым и областях 138 районов и ликвидировала существующие 490. Как сообщалось ранее, в Украине после сокращения количества районов не нужно будет менять документы: паспорта, документы о праве собственности на недвижимость.
Появился новый Реестр строительной деятельности. Заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором.
Реакция МВФ на назначение Главы НБУ. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул необходимость сохранения независимости и профессионализма Национального банка Украины под руководством нового главы, говорится в сообщении МВФ. По его словам, в последние годы эффективное проведение Нацбанком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины.
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Самый большой задекларированный доход в Киеве. В течение I полугодия 2020-го киевляне подали 16 132 декларации об имущественном состоянии с общей суммой дохода за 2019 год более чем на 43,1 млрд грн. Наибольший задекларированный доход составил 7,5 млрд грн. 62% мужчин лидируют в категории плательщиков, которые получили доход более чем 1 млн грн.
Ставки на ипотеку за океаном. Ставки по ипотечным кредитам в США упали ниже отметки 3%. Об этом пишет Wall Street Journal. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке опустилась до 2,98%. Это самый низкий уровень за почти 50 лет ведения учета. А вот посмотреть каталог ипотеки на жилье в Украине всегда можно по этой ссылке 🏢
Бесплатная приватизация земли для каждого сотого. Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения с 2013 по 2020 год воспользовались 445,5 тыс. граждан Украины. Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. Это почти каждый сотый украинец.
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