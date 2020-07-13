Украинские евробонды дорожают на фоне назначения нового главы НБУ - СМИ

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По состоянию на 13:30 (по Киеву) 17 июля украинские евробонды подорожали в среднем на 0,5-0,8% в зависимости от сроков погашения.
Об этом сообщает издание “Украинский капитал” со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что с тех пор, как стало известно о назначении нового главы НБУ, доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2023 году снизилась до 5,94%, а накануне доходность бумаг достигала 6,6%.
“Аналогичная динамика наблюдается и по евробондам с погашением в 2025 году, доходность которых упала до 6,76%, тогда как накануне она превысила 7,4%”, – говорится в сообщении.
В то же время доходность евробондов с погашением в 2032 году упала с 7,9% до 7,4%.
Участники рынка, которых опросило издание, объяснили такую динамику несколькими факторами.
В частности, сейчас в целом на цену украинских бумаг влияет общемировая ситуация на рынке.
Кроме этого, рынок получил “понятного” главу НБУ, от которого не стоит ожидать сюрпризов и который понимает интересы инвесторов.
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