СНБО заявил о новом типе DDOS-атак, который может отключить страну от интернета

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) зафиксировал первые попытки нового типа DDOS-атак. Он используется для блокировки сетей провайдеров связи.
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включительно с Украиной.
“Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне”, – заявил он.
Демедюк отметил, что ситуация осложняется отсутствием средств скорого противодействия без потери части важных сервисов, включительно с передачей видеоконтента, интернет-телефонии и других.
Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей.
Как отмечают в СНБО, в июне 2020 года одна из DDOS-атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/сек. Из-за нее произошло отключение 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров на 30 минут.
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