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Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 18,7%. Основной спад зафиксирован в июне.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 26,7%, хозяйства населения – на 8,4%.
При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве – на 2,2%.
Главная экспортная отрасль Украины сократила производство почти на 20%.
Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна.
По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).
Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.
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