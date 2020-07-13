Кличко рассказал, как преобразят Крещатик и Майдан в следующем году

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В КГГА запланировали капитальный ремонт улицы Крещатик и Майдана Незалежности. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.
“Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов”, – отметил градоначальник.
По его словам, на Майдане планируют установить новое освещение, заменить гранитное покрытие, провести реконструкцию лифтов в подземном переходе. Также запланировали работы по обустройству наземных пешеходных переходов на пересечении с улицей Михайловской.
Мэр добавил, что проект капитальных ремонтов примут после завершения его разработки.
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