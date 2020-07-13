В Киеве уже с октября могут запустить оплату за проезд банковской картой

В Киеве оборудование для расчета за проезд в транспорте банковскими карточками уже установлено. Теперь сертифицировать валидаторы должен “Ощадбанк”.

Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА ожидают, что до октября “Ощадбанк” завершит сертификацию и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами.

В Киеве с 1 июля изменились условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Теперь для получения льготного проезда в столичном общественном транспорте таким пассажирам придется:

купить билет; воспользоваться им в транспорте;

сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;

обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Справка Finance.ua:

Электронный билет можно приобрести: в мобильном приложении в Т-киосках (карта здесь).

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