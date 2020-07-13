Минздрав назвал главное условие для открытия границ ЕС для украинцев

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние 2 недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, когда Украина впишется в критерии Евросоюза.

“Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных”, — отметил глава Минздрава.

Известно, что критерии ЕС такие: число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должно быть близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года); стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Ранее Европейский Союз обновил так называемый “зеленый список” стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.

В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.