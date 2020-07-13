0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 277 0

Минздрав назвал главное условие для открытия границ ЕС для украинцев

Минздрав назвал главное условие для открытия границ ЕС для украинцев

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние 2 недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, когда Украина впишется в критерии Евросоюза.

“Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных”, — отметил глава Минздрава.

Известно, что критерии ЕС такие: число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должно быть близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года); стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Ранее Европейский Союз обновил так называемый “зеленый список” стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.

В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.