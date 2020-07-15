Украинцы задекларировали на 11 миллиардов больше, чем годом ранее

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За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 млрд гривен, и это на 11 миллиардов гривень больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Всего подано 505 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.
Наибольшие суммы доходов за прошлый год задекларированы:
С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.
Отмечается, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественном состоянии был продлен. Сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.
Ранее Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м. Он заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте. Главные пункты законопроекта №1232:
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