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Украинцы задекларировали на 11 миллиардов больше, чем годом ранее

Украинцы задекларировали на 11 миллиардов больше, чем годом ранее

За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 млрд гривен, и это на 11 миллиардов гривень больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Всего подано 505 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.

Наибольшие суммы доходов за прошлый год задекларированы:

  • в Киеве – 43,5 млрд грн,
  • Днепропетровской – 7,5 млрд грн,
  • Киевской – 5,3 млрд грн,
  • Харьковской – 4,6 млрд грн
  • Одесской – 4,3 млрд грн областях.

С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.

Отмечается, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественном состоянии был продлен. Сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.

Справка Finance.ua:

Ранее Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м. Он заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте. Главные пункты законопроекта №1232:

  • доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;
  • амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенный доход, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное;
  • с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%;
  • со всей прочей собственности придется заплатить налог в 10%;
  • если деньги потратили на покупку ОВГЗ – придется заплатить налог в 2,5%;
  • все легализованные деньги нужно положить в банк минимум на год;
  • декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

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По материалам Finance.UA
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