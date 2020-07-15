$1 млн за пост: список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram

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Сервис Hopper HQ опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram.
Рекламные посты в популярном фотоприложении в последние годы стали одним из значимых источников дохода знаменитостей.
Проанализировав внутренние и публичные данные, сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020, подсчитав, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах.
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Прошлогодняя «королева Instagram» Кайли Дженнер, возглавлявшая рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в соцсети, в этом году переместилась на вторую позицию. По данным сервиса, стоимость публикации на странице звезды составляет $986 тысяч.
Первое место и звание самой высокооплачиваемой знаменитости в Instagram в этом году досталось американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону. За рекламный пост он получает более $1 млн.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:
10. Неймар (139 млн фолловеров) – стоимость поста: $704,000;
9. Тейлор Свифт (136 млн фолловеров) – $722,000;
8. Джастин Бибер (141 млн фолловеров) – $747,000;
7. Бейонсе (150 млн фолловеров) – $770,000;
6. Селена Гомес (183 млн фолловеров) – $848,000;
5. Ариана Гранде (194 млн фолловеров) -$853,000;
4. Ким Кардашьян (179 млн фолловеров) – $858,000;
3. Криштиану Роналду (230 млн фолловеров) -$889,000;
2. Кайли Дженнер (187 млн фолловеров) – $986,000;
1. Дуэйн Джонсон (190 млн фолловеров) – $1,015,000.
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