$1 млн за пост: список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram

Сервис Hopper HQ опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram.

Рекламные посты в популярном фотоприложении в последние годы стали одним из значимых источников дохода знаменитостей.

Проанализировав внутренние и публичные данные, сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020, подсчитав, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах.

Читайте также: Назван самый популярный Instagram-суперкар

Прошлогодняя «королева Instagram» Кайли Дженнер, возглавлявшая рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в соцсети, в этом году переместилась на вторую позицию. По данным сервиса, стоимость публикации на странице звезды составляет $986 тысяч.

Первое место и звание самой высокооплачиваемой знаменитости в Instagram в этом году досталось американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону. За рекламный пост он получает более $1 млн.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:

10. Неймар (139 млн фолловеров) – стоимость поста: $704,000;

9. Тейлор Свифт (136 млн фолловеров) – $722,000;

8. Джастин Бибер (141 млн фолловеров) – $747,000;

7. Бейонсе (150 млн фолловеров) – $770,000;

6. Селена Гомес (183 млн фолловеров) – $848,000;

5. Ариана Гранде (194 млн фолловеров) -$853,000;

4. Ким Кардашьян (179 млн фолловеров) – $858,000;

3. Криштиану Роналду (230 млн фолловеров) -$889,000;

2. Кайли Дженнер (187 млн фолловеров) – $986,000;

1. Дуэйн Джонсон (190 млн фолловеров) – $1,015,000.